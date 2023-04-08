Мілан розписав нічию з Емполі в рамках 29-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Стефано Піолі награли на перемогу, але забити легальний гол так і не змогли. М'яч Жиру справедливо скасували, адже француз забив рукою. А ще раніше арбітр помилково призначив пенальті. На щастя для Емполі, VAR розставив усе по своїх місцях.

Мілан не зумів дотиснути Емполі – Піолі поплатився за підготовку до Наполі в Лізі чемпіонів

Мілан залишився на третьому місці в турнірній таблиці Серії А, але дав шанс конкурентам у боротьбі за зону Ліги чемпіонів скоротити відставання. Емполі залишився на 14-й сходинці з цілком комфортним відривом, аби не думати про загрозу вилетіти.