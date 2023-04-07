Мілан поміж дуелями з Наполі мав провести матч Серії А проти Емполі. Здавалося б, нічого особливого, але для "россонері" було важливо набрати три очки, щоб покращити своє становище в турнірній таблиці. Боротьба за зону Ліги чемпіонів дуже серйозна. На три путівки реально претендують шість команд.

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Стефано Піолі, вочевидь, тримає в голові поєдинок, який відбудеться в середу. Саме тому низка лідерів отримала можливість відпочити. Це був шанс для тих, хто грає значно менше. Зокрема, Побега, Ребіч та Орігі. У Анте був найкращий момент першого тайму, але він у звичному для себе стилі його змарнував. Загалом Мілан контролював ситуацію і діяв гостріше, ніж суперник. На гол заслужив. Тільки от його ще потрібно забити...

У другому таймі господарі Сан-Сіро додали в інтенсивності. Захист Емполі тріщав по швах. Кілька разів Мілан був близьким, щоб отримати право на пенальті. Ситуації "на межі", які арбітри трактували на користь аутсайдера. Зрештою, Піолі довелося кинути в бій Леау та Жиру. Трохи раніше також з'явився Флоренці. Саме екс-капітан Роми створював найбільше загрози. В його активі найнебезпечніший удар – поруч з ближньою стійкою.

Емполі відчайдушно відбивався, навіть не думаючи про атаку. Перший удар бодай в бік воріт гості завдали аж наприкінці основного часу. Невдовзі після цього Мілан забив. Леау перевів на Флоренці, а той виконав подачу. Жиру точно замкнув на дальній стійці, але зробив це рукою. За 8 компенсованих хвилин створити схожий момент "россонері" не спромоглися. Нічия.

Репетиція перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі вийшла дуже не однозначною. Стефано Піолі залишається лише сподіватися, що лідери належним чином відпочили і матимуть сили бодай спробувати на Сан-Сіро повторити ту гру, яка нещодавно відбулася в Неаполі.

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