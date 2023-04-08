Отмененные гол и пенальти в видеообзоре матча Милан – Эмполи
8 апреля 09:50 - Читати українською
Милан расписал ничью из Эмполи в рамках 29-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча в этой новости на "Футбол 24".
Подопечные Стефано Пиоли наиграли на победу, но забить легальный гол так и не смогли. Мяч Жиру справедливо отменили, ведь француз забил рукой. А еще раньше арбитр по ошибке назначил пенальти. К счастью для Эмполи, VAR расставил все по своим местам.
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Милан остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, но предоставил шанс конкурентам в борьбе за зону Лиги чемпионов сократить отставание. Эмполи остался на 14-й строчке с вполне комфортным отрывом, чтобы не думать об угрозе вылететь.
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