Галатасарай розглядає можливість продати бразильського півзахисника Тете, повідомляє Fotospor.

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За інформацією джерела, 23-річний вінгер не вразив керівництво стамбульського гранда своїми виступами. Зазначається, що головний тренер "левів" Окан Бурук надає футболісту ігровий час лише для того, щоб показати Тете потенційним покупцям.

Окрім того, Галатасарай побоюється Шахтаря, який не полишає спроб вибити компенсацію за несанкціонований перехід свого гравця. Тисне на стамбульців і ФІФА, яка наполягає на переговорах з представником УПЛ, щоб позитивно розв'язати проблему.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону вінгер виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч (французи заробили на оренді 1 млн євро).

Згодом бразилець перейшов до Галатасарая вільним агентом (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ), підписавши контракт за схемою 4+1 попри чинну угоду з Шахтарем (клаусула була прописана у розмірі 150 мільйонів євро).

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