Як повідомляв раніше "Футбол 24", голкіпера юнацької збірної України Давида Фесюка хоче бачити у своєму таборі низка клубів, серед яких Айнтрахт, Гурнік, Янг Бойз і Грассхоппер.

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Однак Хайдук, якому належить 18-річний воротар, не планує прощатися зі своїм гравцем, попри інтерес від інших команд. За інформацією Sport.ua, хорвати готові вести перемовини щодо гравця, але мають одну умову: пропозиція має стартувати від 500 тисяч євро та 20 відсотків від наступного продажу (Transfermarkt оцінює Давида у 50 тисяч євро).

Нагадаємо, Фесюк перейшов у Хайдук минулого літа. Його контракт чинний до 31 грудня 2024 року. Голкіпер вже встиг дебютувати за основну команду (минулого сезону він провів 5 матчів за U-19, в яких пропустив 2 голи, а 3 матчі відстояв "на нуль").

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