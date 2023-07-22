Украинский нападающий Денис Баланюк продолжит карьеру в Самгурали, сообщает пресс-служба грузинского клуба.

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Детали сделки не сообщаются, однако Transfermarkt рапортует, что 26-летний игрок перешел в новый клуб в статусе свободного агента и подписал контракт до 31 декабря 2023 года.

Напомним, Баланюк – воспитанник Днепра, за который и дебютировал во взрослом футболе. В Украине успел поиграть за киевский Арсенал и донецкий Олимпик. За рубежом выступал за краковскую Вислу, московское Торпедо, финский Мариехамн и Спартак из Варны. В прошлом сезоне провел за болгарский клуб 26 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Самгурали предыдущий чемпионат Грузии завершил на третьей строчке турнирной таблицы и квалифицировался в Лигу конференций.

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