Скандальний президент Брешії може придбати англійський клуб – у ньому працює українець
Власник Брешії Массімо Челліно веде переговори про продаж свого клубу і придбання Чарльтона.
Челліно отримав пропозицію про поглинання від американського фонду і почав думати про купівлю Чарльтона, якщо угода з продажем Брешії увінчається успіхом. Про це інформує Brescia In Gol. Повідомляється, що неназваний інвестиційний фонд США запропонував Челліно продати Брешію за суму близько 18-20 млн євро, що трохи нижче за ціну власника Челліно в 25 мільйонів євро. Переговори тривають, і оновлення очікуються найближчими тижнями.
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Згідно з джерелом, у разі успішного продажу Брешії Челліно націлиться на купівлю Чарльтона, в академії якого працює український тренер Сергій Балтача.
Нагадаємо, що до Брешії Челліно встиг побути власником Кальярі та Лідса. Брешія посіла 7 місце в турнірній таблиці Серії В за підсумками регулярного сезону, а Чарльтон став 15-м за підсумками регулярного сезону в Лізі 1 (третьому дивізіоні Англії).
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