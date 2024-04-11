Челлино получил предложение о поглощении от американского фонда и начал думать о покупке Чарльтон, если сделка с продажей Брешии увенчается успехом. Об этом информирует Brescia In Gol. Сообщается, что неназванный инвестиционный фонд США предложил Челлино продать Брешию за сумму около 18-20 млн евро, что немного ниже желаемой цены в 25 миллионов евро. Переговоры продолжаются, и обновления ожидаются в ближайшие недели.

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Согласно источнику, в случае успешной продажи Брешии Челлино нацелится на покупку Чарльтона, в академии которого работает украинский тренер Сергей Балтача.

Напомним, что до Брешии Челлино успел побыть владельцем Кальяри и Лидса. Брешия заняла 7 место в турнирной таблице Серии В по итогам регулярного сезона, а Чарльтон стал 15-м по итогам регулярного сезона в Лиге 1 (третьем дивизионе Англии).

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