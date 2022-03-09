"Останні сім днів я спав поруч із телевізором. Прокидаюся кожну годину – о третій, четвертій, п'ятій ранку – щоб подивитися новини і подивитися, що сталося. Розмовляю із сім'єю, братом у Києві. Йому та його дружині 67 років, він не хоче їхати з Києва, хоче зустріти ворогів, якщо вони йдуть вбивати. Якщо вони хочуть битися, він дасть відсіч. Він готовий. Його молодша дочка виїхала.

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У Києві багато моїх друзів, котрі раніше грали зі мною, колишніх професійних гравців. Деякі з них взяли до рук зброю, тому вони теж готові боротися. Щоразу, коли я дзвоню своєму братові, він так мене підбадьорює, я не можу в це повірити. Він каже: "Не хвилюйся, все буде гаразд. Якщо нам потрібно буде боротися, ми будемо, ми не збираємось здаватися". Я дуже пишаюся цими людьми.

Це емоційно. Чесно кажучи, я спустошений, коли починаю говорити про Україну та її народ. Це складно та дуже емоційно. Не уявляю, як там тяжко. Мій брат і мої друзі так підбадьорюють мене, що я не можу в це повірити. Їхня хоробрість неймовірна. Я справді не можу заснути. Ви намагаєтесь допомогти, якось підтримати. Один із способів допомогти для уболівальників Чарльтона – фінансово. Це можливість допомогти українцям. На мою думку, Україна бореться не лише за свободу України, а й за свободу кожного, бо Путін дуже небезпечний хлопець.

Я приїхав до Англії зі своєю сім'єю на два роки, але ми й досі тут. Ми громадяни Великобританії, ми любимо цю країну, ми любимо людей, тут виросли мої діти та онуки. Україна – ще одна країна дуже добрих людей. 1990 року Україна стала незалежною, і за це зараз бореться народ. Вони виборюють свободу, за те, щоб бути частиною європейського суспільства", – сказав Балтача у коментарі прес-службі Чарльтона.

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