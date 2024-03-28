Ранее сообщалось, что прокуратура требует для 28-летнего футболиста 15 месяцев тюремного заключения с испытательным сроком. Причина стала подозрение в трех случаях насилия, одно из которых – в отношении бывшей девушки, а именно мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

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В среду, 27 марта, после матча Люксембург – Казахстан (2:1), в котором Жерсон Родригес забил гол и отдал ассист, игрок таки узнал приговора суда. Вердикт был даже строже, чем просила сторона обвинения – 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро Родригес должен выплатить бывшей девушке, а также его обязали пройти курсы терапии по управлению гневом, информирует RTL.

Испытательный срок составляет 5 лет. Самого футболиста на заседании не было – "отдувался" только его адвокат. У нападающего национальной команды есть 40 дней на подачу апелляции.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо в 2019 году. Он до сих пор находится на контракте в киевском клубе, хотя уже 6 раз отправлялся в аренды. Сейчас он защищает цвета братиславского Слована, а соглашение с Динамо действует до 30 июня 2025 года.