Прокуратура вимагає засудити нападника Слована до 15 місяців тюремного ув'язнення з випробувальним терміном, інформує RTL.Lu.

Жерсон Родрігес вляпався у черговий скандал – колишня звинуватила екс-динамівця в насиллі і показала "наслідки"

Справа тягнеться з 2022 року, коли колишня дівчина Жерсона звинуватила його у домашньому насиллі і показал фото нібито побоїв. Йдеться про Емілі Боланд, міс Люксембург-2020. Сам Жерсон заперечує усі закиди. Чергове засідання суду відбулося у середу (6 березня), але футболіст на ньому присутній не був. Прокурор також вимагає для Родрігеса курси терапії з керування гнівом і виплатити жертві компенсацію.

Нагадаємо, Жерсон досі перебуває на контракті в Динамо, але вже 3 роки вештається орендами (наразі у братиславському Словані). У люксембуржця є спільна дитина з українкою Ольгою Янчук, яка у конфлікті з Боланд стала на бік колишнього.

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