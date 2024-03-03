Скандальний гол у відеоогляді матчу Шахтар – Кривбас – 5:2
20:42 - Читать на русском
Шахтар розгромив Кривбас в рамках 19-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
10’ Юхим Конопля
22’ Дмитро Криськів
69’ Артем Бондаренко
83’ Дмитро Криськів
90+3’ Лассіна Траоре
Квабена Аду 20’
Хрвоє Іліч 55’
Тимур Стецьков 86’
10’ Юхим Конопля
20’ Квабена Аду
22’ Дмитро Криськів
55’ Хрвоє Іліч
69’ Артем Бондаренко
83’ Дмитро Криськів
86’ Тимур Стецьков
90+3’ Лассіна Траоре
Це був центральний матч туру й один із ключових у боротьбі за чемпіонство. Команди швидко обмінялися голами, а потім Шахтар забив надзвичайно суперечливий м'яч. Поки гравці Кривбаса скупчилися навколо Зубкова, який лежав на газоні після фолу, Криськів і Бондаренко розіграли штрафний.
Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона
Після вилучення в команді Юрія Вернидуба гра взагалі втратила будь-яку логіку, й глядачі побачили ще чотири голи. Більше забив Шахтар, який завдяки цій перемозі наблизився до лідерів УПЛ.
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