Це був центральний матч туру й один із ключових у боротьбі за чемпіонство. Команди швидко обмінялися голами, а потім Шахтар забив надзвичайно суперечливий м'яч. Поки гравці Кривбаса скупчилися навколо Зубкова, який лежав на газоні після фолу, Криськів і Бондаренко розіграли штрафний.

Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона

Після вилучення в команді Юрія Вернидуба гра взагалі втратила будь-яку логіку, й глядачі побачили ще чотири голи. Більше забив Шахтар, який завдяки цій перемозі наблизився до лідерів УПЛ.