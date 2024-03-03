Это был центральный матч тура и один из ключевых в борьбе за чемпионство. Команды быстро обменялись голами, а затем Шахтер забил чрезвычайно спорный мяч. Пока игроки Кривбасса скопились вокруг Зубкова, который лежал на газоне после фола, Крыськив и Бондаренко разыграли штрафной.

Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная

После удаления в команде Юрия Вернидуба игра вообще потеряла всякую логику, и зрители увидели еще четыре гола. Больше забил Шахтер, который благодаря этой победе приблизился к лидерам УПЛ.