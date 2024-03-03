Скандальный гол в видеообзоре матча Шахтер – Кривбасс – 5:2
20:49 - Читати українською
Шахтер разгромил Кривбасс в рамках 19-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
10’ Ефим Конопля
22’ Дмитрий Крыськив
69’ Артем Бондаренко
83’ Дмитрий Крыськив
90+3’ Лассина Траоре
Квабена Аду 20’
Хрвое Илич 55’
Тимур Стецьков 86’
10’ Ефим Конопля
20’ Квабена Аду
22’ Дмитрий Крыськив
55’ Хрвое Илич
69’ Артем Бондаренко
83’ Дмитрий Крыськив
86’ Тимур Стецьков
90+3’ Лассина Траоре
Это был центральный матч тура и один из ключевых в борьбе за чемпионство. Команды быстро обменялись голами, а затем Шахтер забил чрезвычайно спорный мяч. Пока игроки Кривбасса скопились вокруг Зубкова, который лежал на газоне после фола, Крыськив и Бондаренко разыграли штрафной.
Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная
После удаления в команде Юрия Вернидуба игра вообще потеряла всякую логику, и зрители увидели еще четыре гола. Больше забил Шахтер, который благодаря этой победе приблизился к лидерам УПЛ.
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