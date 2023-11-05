Напередодні у поєдинку 15-го туру Першої ліги Гірник-Спорт на своєму полі обіграв Діназ (2:0). Однак, матч запам'ятається не стільки перемогою господарів, скільки кумедним фейлом їхнього форварда наприкінці зустрічі.

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На 85-й хвилині за рахунку 1:0 Гірник-Спорт перехопив м'яч у суперника на своїй половині полі і полетів у стрімку контратаку. Данило Дмитрієв на лівому фланзі помітив на протилежному боці Артема Нижника, і віддав довгу діагональ на дальню стійку. 20-річний нападник команди з Горішніх Плавнів замість того, аби просто замкнути у порожні ворота, наступив на м'яч і впав, видавши кумедний промах. На щастя для нього, на добивання встиг Олександр Подрезан, який і зробив рахунок остаточним.

Нагадаємо, Нижник більше відомий уболівальникам не як футболіст, а як скандальний "адвокат" гравців Динамо – Дмитра Кремчаніна (18 років), Кирила Осипенка (17 років) та Владислава Герича (17 років), яких помітили після виходу з нічного клубу у комендантську годину. Тоді Артем в одній з соцмереж російською мовою написав "Угомонитесь, журналюги", чим відкрив справжню "скриньку Пандори" серед футболістів – через підтримку порушників режиму клубам терміново довелось проводити виховну роботу зі своїми гравцями, а декого навіть штрафувати.

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