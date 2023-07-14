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Дитина народилася ще 11 липня. 21-річний Грінвуд не став уточнювати стать та ім'я немовляти, обійшовшись ніжною світлиною трьох долонь.

Півтора року тому життя Мейсона здавалося схожим на пекло. Дівчина Геррієт (саме вона тепер стала мамою) звинуватила його у постійному насильстві, виклавши фото своїх побоїв. МЮ негайно відсторонив нападника, а справою зайнялася поліція. Втім, кілька місяців тому Грінвуда виправдали. Молодий нападник готується до сімейного життя і можливого переїзду в Італію, де кілька клубів зацікавлені в його оренді.

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