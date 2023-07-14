Форвард Манчестер Юнайтед поделился отличной новостью – он впервые стал отцом!

Скандалист из МЮ пользуется безумным спросом в Серии А – полтора года без футбола не пугают Ювентус

Ребенок родился еще 11 июля. 21-летний Гринвуд не стал уточнять пол и имя младенца, обойдясь нежной фотографией трех ладоней.

Полтора года назад жизнь Мейсона казалась похожей на ад. Девушка Герриет (именно она теперь стала мамой) обвинила его в постоянном насилии, выложив фото своих побоев. МЮ немедленно отстранил нападающего, а делом занялась полиция. Впрочем, несколько месяцев назад Гринвуд был оправдан. Молодой нападающий готовится к семейной жизни и возможному переезду в Италию, где несколько клубов заинтересованы в его аренде.

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