Скандальный форвард МЮ впервые стал отцом – мать ребенка обвиняла его в изнасиловании и чуть не похоронила карьеру
Жизнь Мейсона Гринвуда постепенно возвращается в нормальное русло.
Форвард Манчестер Юнайтед поделился отличной новостью – он впервые стал отцом!
Скандалист из МЮ пользуется безумным спросом в Серии А – полтора года без футбола не пугают Ювентус
Ребенок родился еще 11 июля. 21-летний Гринвуд не стал уточнять пол и имя младенца, обойдясь нежной фотографией трех ладоней.
Полтора года назад жизнь Мейсона казалась похожей на ад. Девушка Герриет (именно она теперь стала мамой) обвинила его в постоянном насилии, выложив фото своих побоев. МЮ немедленно отстранил нападающего, а делом занялась полиция. Впрочем, несколько месяцев назад Гринвуд был оправдан. Молодой нападающий готовится к семейной жизни и возможному переезду в Италию, где несколько клубов заинтересованы в его аренде.
Топ-11 друзей Месси по тюрьме: контрабандист, насильник и охотник на проституток