Ювентус поповнив список претендентів на 21-річного форварда МЮ, інформує La Repubblica.

Ювентус готовий продати "скляного" хавбека – Погба має привабливу пропозицію з Саудівської Аравії

Грінвуд не виходив на поле з лютого 2022 року, коли йому висунули звинувачення у насиллі щодо власної дівчини. Нещодавно таланта виправдали, а Ерік Тен Хаг попросив босів Юнайтед не відпускати його остаточно. Контракт форварда чинний ще 2 роки, тому "червоні дияволи" розглядають варіанти для оренди.

Якщо Ювентус справді захоче ризикнути з Грінвудом, то доведеться витримати чималу конкуренцію. Інтерес до англійця також приписували Мілану, Ромі та Аталанті.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів