Бока Хуніорс на тлі посередніх результатів страждає ще й від внутрішніх конфліктів.

Захисник аргентинського гранда Карлос Самбрано не став приховувати, що в перерві матчу проти Расінга справді відбулася сутичка з власним партнером – нападником Даріо Бенедетто.

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"Це був ляпас, я такого не очікував… Товариші по команді відразу розняли нас. У роздягальні Даріо попросив вибачення, тому я стримався", – цитує Самбрано ESPN.

Вирок забіякам виносив легендарний Хуан Роман Рікельме. Віце-президент Боки після матчу особисто зайшов у роздягальню, провів виховну роботу і заявив, що екс-легіонер Динамо та Бенедетто не гратимуть у наступних двох зустрічах.

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