Бока Хуніорс 33-річного перуанця грала на виїзді проти Расінга. Гості відверто провалили перший тайм і лише дивом втримали нулі на табло.

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Зірковий форвард Даріо Бенедетто вирішив не чекати перерви, зібравши партнерів прямо на полі. Він голосно почав озвучувати претензії кожному, і Самбрано дісталося ледь не найбільше. Все найцікавіше в об'єктиви камер не потрапило, але на другий тайм Карлос чомусь вийшов із синцем під лівим оком, а в Даріо була чимала подряпина на шиї. Ole стверджує, що між одноклубниками виникла бійка, в яку довелося втручатися навіть поліції. Головний тренер Боки підтвердив конфлікт підопічних, але обійшовся без подробиць на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у січні 2018 року Динамо підписало Самбрано на правах вільного агента. Захисник отримав хороший контракт, але так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян, регулярно вештався орендами.

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