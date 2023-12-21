Український півзахисник Владислав Вакула не зміг закріпитися в Поліссі і Чорноморці.

– Ви ще на контракті із Чорноморцем?

– Цю частину сезону завершено, у мене контракт до 31 грудня. Шукатиму собі нову команду.

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– Чи є ймовірність, що ви залишитеся в Чорноморці?

– Ні, ймовірність нульова. Хочу подякувати клубу. Був важкий момент для мене. Клуб взяв відповідальність. Я набрав форму з Чорноморцем, був у команді, у структурі. Дякую клубу та тренеру.

– Ви зараз на контракті з Поліссям?

– Так, у мене контракт до літа 2025 року з Поліссям. Але ймовірність, що я повернуся на Полісся, також дорівнює нулю.

– Ви цієї зими будете, як вільний агент?

– Можна так сказати. Є команда, але насправді я без команди. Вільний агент на контракті.

– Ви вже ведете переговори з кимось?

– Сезон тільки закінчився, люди відпочивають. Вже після нового року буде щось ясніше.

– Як вам цей чемпіонат? Цікава боротьба у верхній частині таблиці?

– Дуже цікаво. Нема явних фаворитів. Будь-яка команда може посісти перше місце: Дніпро-1, Шахтар, Динамо, і, можливо, Полісся. Цікаво, що остання команда може обіграти першу. Чемпіонат у цьому схожий на англійський, – цитує Вакулу видання Sport-express.ua.

Нагадаємо, Вакула дебютував на професіональному рівні за кам'янську Сталь, звідки перейшов у Маріуполь. Потім був Шахтар і оренди в Маріуполь, Десну, Ворсклу та Полісся. У вересні 2022 року у статусі вільного агента він став повноцінним гравцем житомирян. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

Вакула впродовж кар'єри регулярно ставав фігурантом скандалів. Футболіст свого часу потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Також був відрахований з Десни за порушення дисципліни.

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