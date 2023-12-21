Украинский полузащитник Владислав Вакула не смог закрепиться в Полесье и Черноморце.

– Вы еще на контракте с Черноморцем?

– Эта часть сезона завершена, у меня контракт до 31 декабря. Буду искать себе новую команду.

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– Есть ли вероятность, что вы останетесь в Черноморце?

– Нет, вероятность нулевая. Хочу поблагодарить клуб. Был трудный момент для меня. Клуб взял ответственность. Я принял форму с Черноморцем, был в команде, в структуре. Спасибо клубу и тренеру.

– Вы сейчас на контракте с Полесьем?

– Да, у меня контракт до лета 2025 года с Полесьем. Но вероятность, что я вернусь на Полесье, тоже равна нулю.

– Вы этой зимой будете как свободный агент?

– Можно так сказать. Есть команда, но я без команды. Свободный агент по контракту.

– Вы уже ведете переговоры с кем-то?

– Сезон только закончился, люди отдыхают. Уже после нового года будет нечто более ясное.

– Как вам этот чемпионат? Интересна ли борьба в верхней части таблицы?

– Очень интересно. Нет явных фаворитов. Любая команда может занять первое место: Днепр-1, Шахтер, Динамо и, возможно, Полесье. Любопытно, что последняя команда может обыграть первую. Чемпионат в этом похож на английский, – цитирует Вакулу издание Sport-express.ua.

Напомним, Вакула дебютировал на профессиональном уровне за каменскую Сталь, откуда перешел в Мариуполь. Затем был Шахтер и аренды в Мариуполь, Десну, Ворсклу и Полесье. В сентябре 2022 г. в статусе свободного агента он стал полноценным игроком житомирян. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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