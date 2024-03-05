Лучшим тренером 19-го тура признан наставник Шахтера Марино Пушич, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Х*еплей? Оставьте эту хрень для романтиков": Вацко разжевал скандальный гол Крыськива в матче Шахтер – Кривбасс

52-летний специалист набрал 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form. Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Дмитрий Крыськив (49% голосов в Instagram и 51% в Google Form).

Напомним, "оранжево-черные" разгромили Кривбасс (5:2), а 23-летний полузащитник отметился дублем (в том числе скандальным голом после нарушения правил на Зубко).

К слову, Шахтер после 19-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, набрав 37 очков (и имеет 2 игры в запасе).

Позорный поступок Крыськива, контролируемый хаос Пушича против несмелого Кривбасса, без Будковского и Филиппова – никак