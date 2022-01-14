Замбиец Дженни Сиказве переживает один из самых трудных периодов в жизни и карьере.

42-летний арбитр был доставлен в больницу сразу после скандального матча Тунис – Мали (0:1), сообщает The Sun.

"Финальный свисток раздался на 85 минуте, я никогда такого не видел": тренер Туниса – о громком скандале на КАН

Сиказве плохо чувствовал себя еще на поле в Лимбе, где была температура 34 градуса и влажность 65%. Замбиец ощущал сильное обезвоживание и получил тепловой удар. Возможно, именно это привело к его абсурдным решениям. Сиказве не разобрался в нескольких спорных моментах, а финальный свисток хотел давать на 86-й минуте. Он таки дал его на 89:44, после чего в сопровождении охраны быстро покинул поле.

Добавим, что Сиказве считается одним из лучших африканских арбитров. Он судил 2 матча ЧМ-2018, финал клубного ЧМ-2016, а также финал КАН-2017. Впрочем, продолжение работы на нынешнем КАН выглядит крайне сомнительно.

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