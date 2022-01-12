"Фінальний свисток пролунав на 85 хвилині, я ніколи такого не бачив": тренер Тунісу – про гучний скандал на КАН
Головний тренер збірної Тунісу Мондер Кебайєр прокоментував дії арбітра матчу 1-го туру групового етапу проти Малі (0:1).
"Дуже важко керувати неспортивними справами. На 85 хвилині він дає фінальний свисток. Знову на 89-й хвилині. Передбачалося 7-8 хвилин додаткового часу. Його рішення незрозуміле.
Арбітр призначив 2 пенальті, вилучив гравця і не дав зіграти навіть 90 хвилин – Малі здолало Туніс у скандальному матчі
Футболісти приймали ванни з льодом протягом 35 хвилин, перш ніж їх покликали на поле. Я давно займаюся тренерською діяльністю, але ніколи не бачив нічого подібного. Резервний рефері готувався підняти табло, і тут пролунав свисток", – цитує Кебайєра журналіст Махер Мезахі у своєму Twitter.
Головний арбітр матчу Туніс – Малі Янні Сіказве аж два рази завершував поєдинок. Щоправда, так і не зміг зробити це належним чином. Спочатку рефері дав фінальний свисток на 85-й хвилині, а потім за 11 секунд до завершення основного часу.
Три фінальні свистки, дискваліфікація за корупцію і робота на топ-рівні, або Хто судив скандальний матч КАН