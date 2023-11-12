Кривбасс уступил Динамо (0:2) в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Эффект отставки Луческу сказался уже в первом матче. Динамо обыграло Кривбасс, который перед этим туром был лидером чемпионата. Однако главной темой для обсуждений стало удаление Бескоровайного, относительно красной карточки которого не следует искать одного мнения.

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Таким образом, киевляне прервали безвыигрышную серию и поднялось на восьмое место турнирной таблицы УПЛ. Кривбасс пока остается вторым.