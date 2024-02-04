Головний тренер Барселони Хаві прокоментував вилучення Вітора Роке в матчі проти Алавеса (3:1) у 20 турі Ла Ліги.

"Це помилка, ви самі все бачили. Я прошу лише про те, щоб нам дозволили боротися. Я більше не збираюся говорити про суддів.

Вилучення коштовного форварда каталонців у відеоогляді матчу Алавес – Барселона – 1:3

Сьогодні була допущена чергова груба помилка. Ми розплачуємося за справу Негрейри.

Але я не буду говорити про суддів. Ви самі бачите, що відбувається. Не буду більше говорити, інакше ви мене вб'єте. Чергова помилка, чергова", – цитує Хаві Marca.

Вітор Роке отримав другу жовту карту за фол на Маріні, утім, повтор епізоду показав, що арбітр поспішив з рішенням.

Нагадаємо, що Барселону звинувачують у тому, що каталонці платили екс-керівнику Комітету арбітрів Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Барселона у меншості втримала перемогу над Алавесом – зірковий новачок за 9 хвилин забив гол і отримав дві жовтих