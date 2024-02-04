Витор Роке вышел на замену, забил, но быстро ушел с поля, заработав две желтые. Большие вопросы вызвал второй “горчичник” новичка Барсы.

Удаление дорогого форварда каталонцев в видеообзоре матча Алавес – Барселона – 1:3

Бразилец едва коснулся ноги Рафы Марина, который сразу начал демонстрировать невыносимые мучения и убедил Мунуэру выписать Роке второе предупреждение. Представители Барселоны высмеяли судью и соперника, но после матча игрок Алавеса попытался доказать реальность своей боли. Марин обнародовал фото ноги с кровавой ранкой как раз в том месте, по которому прошлись шипы Роке.

Желтую карточку форварда Барсы можно оправдать, но Мунуэра таки должен был свистеть несколькими секундами ранее, когда Педри откровенно потянули за футболку.

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