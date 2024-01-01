Сюрпризів не сталося. Як і очікувалося, Яніс Хамаш став гравцем Ароки. Алжирець підписав контракт до літа 2026 року, повідомляє прес-служба португальського клубу.

ПСЖ офіційно підписав першого новачка у 2024 році

Нагадаємо, Хамаш перейшов до СК Дніпро-1 вже після початку повномасштабної війни, але згодом почав відмовлятися грати в Україні, знаходячи різноманітні відмовки. Зрештою, йому таки вдалося досягти розірвання угоди.

Через цей демарш алжирець майже рік просидів без футболу. Щоправда, останнім часом він уже міг тренуватися за Арокою. До речі, його новим партнером в цій команді став українець Богдан Мілованов.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?