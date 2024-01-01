Французький ПСЖ виклав 20 мільйонів євро за бразильського центрального захисника Лукаса Беральдо.

Чемпіони Франції завершили перехід першого новачка 2024 року. До ПСЖ перейшов бразилець Лукас Беральдо, який прийшов із Сан-Паулу. Контракт розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт французького клубу.

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Сума трансферу склала 20 мільйонів євро. У команді Луїса Енріке 20-річний центральний захисник виступатиме під 35-м номером.

Лукас Беральдо дебютував за першу команду Сан-Паулу лише влітку 2022 року, але встиг виграти Кубок Бразилії, стати важливим гравцем і привернути увагу статусних клубів. ПСЖ виявився найспритнішим. Також в активі молодого захисника три матчі за збірну Бразилії U-20.

Нагадаємо, ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1 та вийшов в 1/8 фіналу ЛЧ, де зіграє проти Реал Сосьєдада.

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