ПСЖ офіційно підписав першого новачка у 2024 році
Французький ПСЖ виклав 20 мільйонів євро за бразильського центрального захисника Лукаса Беральдо.
Чемпіони Франції завершили перехід першого новачка 2024 року. До ПСЖ перейшов бразилець Лукас Беральдо, який прийшов із Сан-Паулу. Контракт розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт французького клубу.
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Сума трансферу склала 20 мільйонів євро. У команді Луїса Енріке 20-річний центральний захисник виступатиме під 35-м номером.
Лукас Беральдо дебютував за першу команду Сан-Паулу лише влітку 2022 року, але встиг виграти Кубок Бразилії, стати важливим гравцем і привернути увагу статусних клубів. ПСЖ виявився найспритнішим. Також в активі молодого захисника три матчі за збірну Бразилії U-20.
Нагадаємо, ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1 та вийшов в 1/8 фіналу ЛЧ, де зіграє проти Реал Сосьєдада.
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