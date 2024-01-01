Сюрпризов не произошло. Как и ожидалось, Янис Хамаш стал игроком Ароки. Алжирец подписал контракт до лета 2026 года, сообщает пресс-служба португальского клуба.

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Напомним, Хамаш перешел в СК Днепр-1 уже после начала полномасштабной войны, но впоследствии начал отказываться играть в Украине, находя различные отговорки. В конце концов, ему удалось достичь расторжения соглашения.

Из-за этого демарша алжирец почти год просидел без футбола. В последнее время он уже мог тренироваться за Арокой. Кстати, его новым партнером в этой команде стал украинец Богдан Милованов.

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