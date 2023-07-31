Олександрія зуміла вийти вперед вже на 4-й хвилині – Шулянський перехопив сферу після помилки Бескоровайного, увірвався у штрафний і пробив. М'яч рикошетом від захисника, який намагався завадити удару, влетів у правий кут. За трохи Смирний зніс Кожушка, але арбітр не поставив пенальті у ворота Олександрії.

"Над нами знущаються уже який рік поспіль": Вернидуб розніс суддівство після поразки від Олександрії

В середині тайму вже Хомченовський опинився на газоні у штрафному господарів, але суддя знову проігнорував епізод. Бабогло підхопив м'яч і кинувся у стрімку контратаку, але далеко не втік. Семотюк стрибнув у нього прямою ногою і заробив вилучення. Вернидуб, якого принципово не влаштовувала робота Ярослава Козика, навіть поривався прибрати команду з поля. Перед перервою Беляєв закручував під поперечину, але бракувало точності.

Наприкінці матчу Андрійчук міг ставити крапку, але надто кволо замкнув простріл з правого флангу. За трохи Калітвінцев закручував у ліву дев'ятку – Кліщук потягнув. Кривбас міг і зрівняти, коли спочатку Задерака бив з гострого кута, але Шевченко впорався, а за мить врятував після спроби Устименка. Вже у доданий час Блізніченко втратив шанс на нічию, коли влучив у сітку з зовнішнього боку воріт.

Олександрія у більшості втримала перемогу над Кривбасом – Вернидуб погрожував забрати команду з поля