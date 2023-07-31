Александрия сумела выйти вперед уже на 4-й минуте – Шулянский перехватил сферу после ошибки Бескоровайного, ворвался в штрафную и пробил. Мяч рикошетом от защитника, который пытался помешать удару, влетел в правый угол. Вскоре Смирный снес Кожушко, но арбитр не поставил пенальти в ворота Александрии.

"Над нами издеваются уже который год подряд": Вернидуб разнес судейство после поражения от Александрии

В середине тайма уже Хомченовский оказался на газоне в штрафной хозяев, но судья снова проигнорировал эпизод. Бабогло подхватил мяч и бросился в стремительную контратаку, но далеко не убежал. Семотюк прыгнул в него прямой ногой и заработал удаление. Вернидуб, которого принципиально не устраивала работа Ярослава Козыка, даже хотел убрать команду с поля. Перед перерывом Беляев закручивал под перекладину, но не хватило точности.

В конце матча Андрийчук мог ставить точку, но слишком слабо замкнул прострел с правого фланга. Вскоре Калитвинцев закручивал в левую девятку – Клищук потянул. Кривбасс мог и сравнять, когда сначала Задерака бил с острого угла, но Шевченко справился, а через мгновение спас после попытки Устименко. Уже в добавленное время Близниченко потерял шанс на ничью, когда попал в сетку с внешней стороны ворот.

Александрия в большинстве удержала победу над Кривбассом – Вернидуб угрожал забрать команду с поля