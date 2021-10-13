Поліція продовжує розслідування бійки на трибунах, яка трапилася під час матчу 8-го туру УПЛ Динамо – Олександрія.

Слідчим вдалося становити кілька осіб, причетних до бійки. Одному чоловіку вже повідомили про підозру, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Зазначається, що ним виявився житель столиці 1993 року народження. Окрім того, поліція вже готує підозри іншим особам, причетним до хуліганських дій.

Нагадаємо, під час матчу, який відбувся 20 вересня, один із глядачів зробив ультрас зауваження через використання фаєрів, однак на зауваження вони не відреагували та перелізли через паркан до іншого сектору, де влаштували бійку. Внаслідок події четверо осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та звернулися із відповідними заявами до Печерського управління поліції.

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