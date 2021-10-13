Полиция продолжает расследование драки на трибунах, которая случилась во время матча 8-го тура УПЛ Динамо – Александрия.

Следователям удалось установить несколько лиц, причастных к драке. Одному мужчине уже сообщили о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

УАФ определилась с наказанием для Динамо за поведение фанатов во время матча с Александрией

Отмечается, что им оказался житель столицы 1993 года рождения. Кроме того, полиция уже готовит подозрения другим лицам, причастным к хулиганским действиям.

Напомним, во время матча, который состоялся 20 сентября, один из зрителей сделал ультрас замечание из-за использования файеров, однако на замечание они не отреагировали и перелезли через забор в другой сектор, где устроили драку. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и обратились с соответствующими заявлениями в Печерское управления полиции.

"Шакали, які кидаються на людей з дітьми": фанати Динамо цинічно побили інших уболівальників під час гри з Олександрією