Арбітр Хорхе Фігероа Васкес вилучив Мейсона Грінвуда в матчі 19-го туру Ла Ліги між Хетафе і Райо Вальєкано (0:2) через неправильну інтерпретацію слів англійця.

У протоколі головного арбітра матчу Хетафе – Райо Вальєкано Васкеса йдеться про те, що форвард господарів Мейсон Грінвуд вимовив фразу "F*ck you" ("Пішов ти"). На післяматчевій прес-конференції головний тренер Хетафе Хосе Бордалас заявив, що суддя неправильно інтерпретував вираз Грінвуда, який насправді вимовив фразу "F*ck sake" ("Чорт забирай"/"Якого біса?").

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Грінвуд був незадоволений манерою суддівства Васкеса, який не поспішав карати гравців Райо за порушення правил проти нього. Після чергового ігнорування з боку арбітра англієць "вибухнув" і вимовив фразу "Якого біса?". За словами Бордаласа, Хетафе подасть апеляцію на рішення арбітра щодо вилучення Грінвуда. Якщо Ла Ліга стане на бік арбітра, Мейсону загрожує дискваліфікація від 2 до 4 матчів.

Захисник Хетафе Хуан Іглесіас пообіцяв вечерю з морепродуктами тому, хто знайде відео, на якому Грінвуд вимовляє фразу "Пішов ти" – версії, якої дотримується головний арбітр зустрічі.

Нагадаємо, що в матчі Хетафе – Райо Вальєкано сталося три вилучення. Суддя вилучив трьох гравців Хетафе: Хуанмі Латасу, Мейсона Грінвуда і Даміана Суареса.

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