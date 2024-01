Чемпіонат Іспанії 2023/24, 19-й тур

Хетафе – Райо Вальєкано – 0:2

Голи: Камельйо, 45+1, 47

Вилучення: Латаса, 40, Грінвуд, 50, Суарес, 70 (поза межами поля) – усі з Хетафе

Реал Сосьєдад – Алавес – початок о 20:15

Райо Вальєкано перервав 8-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі, здобувши виїзну перемогу над Хетафе. Мадридці забили двічі – обидва голи в активі Камельйо, якому вдалося відзначитись прямо перед перервою та одразу після неї. 0:2. Господарі відповідали інакше.

Підопічні Пепе Бордаласа не зраджували своєму стилю, граючи жорстко, що вилилось у дві жовтих картки для Латаси ще до перерви. За чотири хвилини після відновлення гри пряму червону за розмови отримав Грінвуд – а Суарес отримав вилучення, покидаючи поле при заміні. Таким чином, Хетафе заробив 8 червоних карток у поточному чемпіонаті, наростивши відрив за цим показником у топ-5 ліг Європи.

8 - Teams with the most red cards in Europe's top five leagues this season:



8 - GETAFE

5 - Le Havre

5 - Cádiz

5 - Milan



Tough. https://t.co/0SDzVMJYXW