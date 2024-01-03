Арбитр Хорхе Фигероа Васкес удалил Мейсона Гринвуда в матче 19-го тура Ла Лиги между Хетафе и Райо Вальекано (0:2) из-за неверной интерпретации слов англичанина.

В протоколе главного арбитра матча Хетафе – Райо Вальекано Васкеса говорится о том, что форвард хозяев Мейсон Гринвуд произнёс фразу "F*ck you" ("Пошел ты"). На послематчевой пресс-конференции главный тренер Хетафе Хосе Бордалас заявил, что судья неправильно интерпретировал выражение Гринвуда, который на самом деле произнёс фразу "F*ck sake" ("Чёрт возьми"/"Какого чёрта?").

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Гринвуд был недоволен манерой судейства Васкеса, который не спешил наказывать игроков Райо за нарушения правил против него. После очередного игнорирования со стороны арбитра англичанин "взорвался" и произнёс фразу "Какого чёрта?". По словам Бордаласа, Хетафе подаст апелляцию на решение арбитра удалить Гринвуда. Если Ла Лига примет сторону арбитра, Мейсону грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей.

Защитник Хетафе Хуан Иглесиас пообещал ужин с морепродуктами тому, кто найдет видео, на котором Гринвуд произносит фразу "Пошел ты" – версии, которой придерживается главный арбитр встречи.

Напомним, что в матче Хетафе – Райо Вальекано случилось три удаления. Судья удалил троих игроков Хетафе: Хуанми Латасу, Мейсона Гринвуда и Дамиана Суареса.

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