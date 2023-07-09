Проти наставника жіночої футбольної збірної Замбії, яка цього місяця братиме участь у Чемпіонаті світу серед жінок, розпочато розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє The Guardian. Окрім Брюса Мвапе, розслідування ведеться щодо тренера збірної U-17 Калуби Кангва.

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"Якщо Мвапе хоче з кимось переспати, ви маєте сказати "так". У нашій команді те, що тренер спить з футболістками – норма", – заявила одна з представниць збірної Замбії, ім'я якої не розголошують.

Інша гравчиня у своїх свідченнях розповіла, що жінкам погрожували покаранням і наказували мовчати. Зазначається, що Федерація футболу Замбії заплющувала очі на факти насильства, оскільки команда досягла гарних результатів.

Мвапе відмовився коментувати ситуацію. У Футбольній асоціації Замбії повідомили, що співпрацюють із поліцією з цього питання.

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