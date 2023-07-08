Американська футболістка у соцмережах повідомила, що збирається завершити свою кар'єру в 38 років. Меган Рапіно має намір виступити ще на одному жіночому чемпіонаті світу, який відбудеться в Австралії та Новій Зеландії з 20 липня по 20 серпня 2023 року.

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"З глибоким почуттям миру та вдячності я вирішив, що це буде мій останній сезон у цій прекрасній грі. Я ніколи не могла уявити, як футбол сформує та змінить моє життя назавжди, але, дивлячись на обличчя цієї маленької дівчинки, я думаю, що вона завжди знала", – написала футболістка у своїх соцмережах.

Меган Рапіно двічі здобувала з жіночою збірною США титул чемпіона світу. У 2019 році футболістка була визнаною найкращою серед жінок і отримала "Золотий м'яч". Рапіно активно бореться за права ЛГБТ і є відкритою лесбіянкою.

Меган провела 199 матчів за жіночу збірну США, забивши 63 голи. На клубному рівні вона виступала за такі команди, як Чикаго Ред Старс, Філадельфія Індепенденс, МеджікДжек, Сідней, Сіетл Саундерс Вімен та Ліон. За ОЛ Рейн вона грає з 2013 року.

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