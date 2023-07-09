Против наставника женской футбольной сборной Замбии, которая в этом месяце примет участие в Чемпионате мира среди женщин, начато расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian. Кроме Брюса Мвапе, расследование ведется в отношении тренера сборной U-17 Калубы Кангва.

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"Если Мвапе хочет с кем-то переспать, вы должны сказать "да". В нашей команде то, что тренер спит с футболистками – норма", – заявила одна из представительниц сборной Замбии, имя которой не разглашается.

Другая футболистка в своих показаниях рассказала, что женщинам угрожали наказанием и приказывали молчать. Отмечается, что Федерация футбола Замбии закрывала глаза на факты насилия, поскольку команда добилась хороших результатов.

Мвапе отказался комментировать ситуацию. В Футбольной ассоциации Замбии сообщили, что сотрудничают с полицией по этому вопросу.

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