Поражение от Интера в финале Кубка Италии (2:4) повлекло за собой серьезный разбор полетов в лагере туринского клуба.

"Старая синьора" впервые за 11 лет не завоевала ни одного трофея по итогам сезона. Последним шансом пополнить клубный музей был Кубок Италии, но туринцы в экстра-тайме проиграли Интеру.

После финального свистка произошел напряженный разговор, который инициировал вице-президент клуба Павел Недвед. Легенда Ювентуса спустился в раздевалку и открыто обвинил Массимилиано Аллегри и некоторых футболистов в неподобающем отношении к работе, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Также на римском Олимпико состоялся напряженный разговор с участием Недведа, президента клуба Андреа Аньелли и ряд других чиновников клуба. После финала игроки должны были получить два выходных, которые в итоге были отменены. Команда в полном составе уехала в Турин.

В Италии сразу же вспомнили, что Недвед никогда не поддерживал Аньелли насчет возвращения Аллегри на тренерскую скамью. Чех, который в 2019-м был едва ли не главным инициатором ухода Макса, считает, что наставник не контролирует команду, и не видит прогресса в игре. Пока вопрос об увольнении тренера не стоит, но еще один неудачный сезон может кардинально изменить ситуацию.