Презентація пройшла на Альянц Стедіум – домашній арені Юве. Як і раніше, технічним партнером клубу залишається Adidas, а титульним спонсором – Jeep.

К'єлліні оголосив про відхід з Ювентуса

Футболки виконані у традиційних для Ювентуса біло-чорних кольорах. При цьому чорні смуги не є суцільними, а складаються з великої кількості трикутників, які є частиною архітектури клубного стадіону. Вперше у новому екіпіруванні туринська команда зіграє 16 травня в останньому домашньому матчі сезону проти Лаціо, інформує офіційний сайт "Старої синьйори".

Футболки вже продаються в офіційному фан-шопі італійського гранда. Ціна дитячої – 70 євро, дорослої – 90.

Нагадаємо, 11 травня туринці програли Інтеру у фіналі Кубка Італії. Це означає, що вперше за 11 років Ювентус завершить сезон без трофеїв.