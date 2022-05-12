Інтер виграв Кубок Італії, перестрілявши у фіналі Ювентус. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Команди видали справжнє шоу. Обмінялися швидкими голами у кожному з таймів. Барелла шикарним ударом здалеку вивів Інтер вперед, а Сандро після перерви зрівняв рахунок.

Інтер перестріляв Ювентус у вогняному фіналі Кубка Італії – гойдалки, красиві голи і пенальті, які поховали туринців

Влаховіч реалізував вихід сам на сам і наблизив Ювентус до трофею. Інтер відігрався ближче до кінця основного часу – Лаутаро заробив пенальті, а Чалханоглу реалізував.

Гра перейшла в овертайми, де сильнішим був Інтер. Дублем відзначився Перішіч: спершу забив з 11 метрів після порушення проти Шкріньяра, а потім поставив ефектну крапку.

Інтер виграв перший Кубок Італії за 11 років, а Ювентус вперше за той час завершив сезон без трофеїв.