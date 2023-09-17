У поєдинку 8-го туру Першої ліги Агробізнес на виїзді мінімально поступився Буковині і опустився на шосту сходинку турнірної таблиці. Матч ознаменувався черговим суддівським скандалом, коли на 8-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 арбітр не призначив пенальті у ворота господарів за гру рукою.

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Прес-служба Агробізнеса у Facebook опублікувала епізод з порушенням, підписавши його наступними словами: "Арбітр не призначив пенальті за гру рукою, яку не міг помітити лише сліпий".

Не залишився осторонь і головний тренер команди Олександр Чижевський, який вимагає пояснень від Комітету арбітрів УАФ: "Я лише констатую факт, а не скаржусь. Звертаюсь через соцмережі, щоб органи, які відповідають за суддівство, дали чітку відповідь щодо моменту на 8 хвилині матчу. Був 11-метровий чи ні? А не як перед тим: "Слідкуйте за призначенням арбітрів". Що це за відповідь? Всю процедуру ми пройдемо, надамо всі матеріали, куди треба, лише дайте офіційну відповідь: "Суддя помилився чи ні?".

Нагадаємо, це не перша претензія Агробізнеса щодо суддівства у поточному сезоні – раніше клуб заявляв про непризначення пенальті у матчі з Епіцентром і замість відповіді отримав відписку з незрозумілою фразою: "Слідкуйте за призначенням арбітрів в наступному турі".