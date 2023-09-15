Перша ліга, 8-й тур

Прикарпаття – Епіцентр – 2:2

Голи: Беженар, 20 (аг.), Титаєвський, 26 – Кравчук, 44, Гірний, 74

Вилучення: Мороз, 90+4 (Епіцентр, друга жовта картка)

Буковина – Агробізнес – 1:0

Гол: Фарасеєнко, 27

Карпати Львів – Поділля – 2:1

Голи: Костенко, 9, Полегенько, 62 (п.) – Цибульник, 27

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У першому матчі дня Прикарпаття розписало бойову нічию з Епіцентром. Франківці вийшли вперед в середині тайму завдяки автоголу – Беженар намагався випередити суперників після подачі з кутового і зрізав м'яч у власні ворота. За шість хвилин господарі подвоїли свою перевагу: Титаєвський з льоту замкнув простріл від партнера в район одинадцятиметрової позначки. Епіцентр встиг до перерви один гол відквитати, забивши у роздягальню (Кравчук добив сферу після відскоку). На екваторі другої сорокап'ятихвилинки оборона господарів провалилась і Гірний зумів результативно замкнути простріл з правого флангу. Як наслідок, Прикарпаття набрало 6 очок і залишилось на восьмій сходинці, Епіцентр з 12-ма балами третій.

Буковина здолала Агробізнес. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, забитий у першому таймі: Фарасєєнка вивели сам на сам з воротарем і 20-річний півзахисник легко переграв наддосвідченого екс-кіпера збірної Азербайджану Поповича. У підсумку, команди помінялись місцями у турнірній таблиці: Буковина тепер п'ята (10 очок), Агробізнес шостий (9 пунктів).

Завершувався ігровий день центральним матчем між Карпатами та Поділлям. "Леви" забили вже в дебюті зустрічі – Костенко отримав передачу на хід ліворуч і потужно пробив під поперечину. Гості, однак, відігрались ще до середини тайму: кіпер Карпат не розібрався і руками прийняв навісну передачу від свого гравця. Арбітр призначив стандарт з меж штрафного – Задоя пробив, м'яч влучив у стінку, але на добивання першим був Цибульник.

По перерві Пріхна у власному штрафному потягнув Демченка за футболку, поклавши його на газон, і арбітр призначив пенальті (а заразом вилучив головного тренера Поділля Віталя Костишина – брата екс-тренера Колоса Руслана Костишина – за надмірні емоції). Непогодов вгадав напрямок польоту м'яча, але врятувати після удару Полегенька не зумів. Наприкінці матчу гравці Поділля випрошували одинадцятиметровий у штрафному Карпат, але рефері порушення не угледів. Перемога принесла Карпатам 22 очки і закріпила на першій сходинці групи А, Поділля з сімома балами сьоме.

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