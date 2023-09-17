В поединке 8-го тура Первой лиги Агробизнес на выезде минимально уступил Буковине и опустился на шестую строчку турнирной таблицы. Матч ознаменовался очередным судейским скандалом, когда на 8-й минуте встречи при счете 0:0 арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой.

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Пресс-служба Агробизнеса в Facebook опубликовала эпизод с нарушением, подписав его следующими словами: "Арбитр не назначил пенальти за игру рукой, которую не мог заметить лишь слепой".

Не остался в стороне и главный тренер команды Александр Чижевский, который требует объяснений от Комитета арбитров УАФ: "Я лишь констатирую факт, а не жалуюсь. Обращаюсь через соцсети, чтобы органы, которые отвечают за судейство, дали четкий ответ относительно момента на 8 минуте матча. Был 11-метровый или нет? А не как перед этим: "Следите за назначением арбитров". Что это за ответ? Всю процедуру мы пройдем, предоставим все материалы, куда надо, только дайте официальный ответ: "Судья ошибся или нет?".

Напомним, это не первая претензия Агробизнеса относительно судейства в текущем сезоне – ранее клуб заявлял о неназначении пенальти в матче с Эпицентром и вместо ответа получил отписку с непонятной фразой: "Следите за назначением арбитров в следующем туре".