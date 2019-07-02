Скалоні привідкрив стартовий склад Аргентини на матч проти Бразилії – участь Мессі під питанням

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився думками щодо півфінального матчу Копа Амеріка проти Бразилії.

"Можу підтвердити, що Агуеро гратиме з перших хвилин. Відносно нього завжди є сумніви, але в підсумку він грає.

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З приводу інших нічого не підтверджую. Навіть щодо Мессі", – цитує Скалоні видання Goal.

Нагадаємо, Ліонель Мессі взяв участь у всіх матчах своєї національної команди на Копа Амеріка-2019, але відзначився лише одним голом.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Копа Амеріка Бразилія – Аргентина відбудеться 3 липня, початок о 03:30 за київським часом. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Чилі та Перу.

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