Скалони приоткрыл стартовый состав Аргентины на матч против Бразилии – участие Месси под вопросом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями относительно полуфинального матча Копа Америка против Бразилии.

"Могу подтвердить, что Агуэро будет играть с первых минут. В отношении него всегда есть сомнения, но в итоге он играет.

Бразилия – Аргентина: Тите признался, как будет противостоять Месси

По поводу других ничего не подтверждаю. Даже относительно Месси", – цитирует Скалони издание Goal.

Напомним, Лионель Месси принял участие во всех матчах своей национальной команды на Копа Америка-2019, но отметился лишь одним голом.

Напомним, матч 1/2 финала Копа Америка Бразилия – Аргентина состоится 3 июля, начало в 03:30 по киевскому времени. В другом полуфинале встретятся сборные Чили и Перу.

Аргентина победила Венесуэлу в 1/4 финала Копа Америка: неоднозначная игра "альбиселесте" и Месси, невероятный Мартинес