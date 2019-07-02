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Скалони приоткрыл стартовый состав Аргентины на матч против Бразилии – участие Месси под вопросом

10:49 104 Читати українською
Скалони приоткрыл стартовый состав Аргентины на матч против Бразилии – участие Месси под вопросом
Два Лионеля / Фото AFA

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями относительно полуфинального матча Копа Америка против Бразилии.

 

"Могу подтвердить, что Агуэро будет играть с первых минут. В отношении него всегда есть сомнения, но в итоге он играет.

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По поводу других ничего не подтверждаю. Даже относительно Месси", – цитирует Скалони издание Goal.

Напомним, Лионель Месси принял участие во всех матчах своей национальной команды на Копа Америка-2019, но отметился лишь одним голом.

Напомним, матч 1/2 финала Копа Америка Бразилия – Аргентина состоится 3 июля, начало в 03:30 по киевскому времени. В другом полуфинале встретятся сборные Чили и Перу.

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Теги
Мир Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Бразилия - Аргентина Серхио Агуэро Серхио Агуэро Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Лионель Скалони Лионель Скалони
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