СК Дніпру-1 не дозволили зіграти зі Львовом на домашньому стадіоні

Поєдинок 30-го туру між дніпрянами та львів'янами відбудеться у Тернополі.

Підопічні Дмитра Михайленка свій домашній матч 30-го туру УПЛ проти Львова проведуть на виїзді, повідомляє видання Meta Ratings.

Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом

Раніше СК Дніпро-1 звернувся в УПЛ з проханням провести домашній матч проти Львова на Дніпро-Арені, однак отримав відмову. Справа в тому, що домашня гра Львова з дніпрянами 7 червня, через спалах коронавірусу у місті Лева, була перенесена зі Львова у Дніпро і завершилася перемогою команди Михайленка з рахунком 2:1. Тому дніпряни виявляли бажання провести домашній матч зі Львовом також у своєму місті.

Однак гра пройде у Тернополі, де львів'яни тимчасово приймають своїх суперників у останніх матчів сезону через вищезгадану ситуацію.

Нагадаємо, зустріч між командами запланована на 11 липня, початок матчу о 19:30.

Після 28 турів СК Дніпро-1 впевнено очолює другу шістку, набравши 37 очок, львів'яни з 24-ма пунктами – передостанні.

СК Дніпро-1 на виїзді впевнено переміг Олімпік і перервав свою безвиграшну серію