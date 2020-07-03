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Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом

3 липня 20:53 - Читать на русском
Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом
Львів – Ворскла – 2:2

Ворскла привезла молодь на матч проти Львова, відібравши очки у фантастичному поєдинку 29-го туру УПЛ (2:2),

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

Ворскла готується до фіналу Кубка України, який пройде вже в середу, тож у файне місто Тернопіль на поєдинок проти Львова полтавці привезли молодіжний склад, середній вік якого склав 19 років – а у воротах взагалі стояв 16- річний Павло Ісенко. Не приїхав навіть головний тренер Юрій Максимов. Здавалося, що тепер Львів, як мінімум, перерве дев'ятиматчеву безвиграшну серію, а як максимум – повторить історію з матчу Сочі проти Ростова.

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Втім, молодь "зелено-білих" шокувала "містян" вже на 8-й хвилині, розкатавши атаку з шикарним ударом Челядіна метрів з 20-ти під праву стійку – без шансів для Сарнавського, 1:0. "Господарі" огризнулися пострілом Богунова на 18-й хвилині (м'яч пройшов у метрі від каркасу воріт) та дальніми ударами Кравчука та Яковеллі в руки Ісенку на 20-х. Останній цікавий епізод першого тайму стався на 35-й хвилині, коли Альваро пробив з-за меж штрафного з рикошетом, але і тут Ісенко спіймав сферу. Ворскла кожного разу класно контратакувала, але довести справу до логічного завершення не вдавалося.

Другий тайм Львів почав переконливіше. На 48-й хвилині "містяни" створили перший гольовий момент – це Бопесу отримав передачу на лівий край штрафного й пробив з гострого кута повз ближню стійку. Ще за сім хвилин львів'яни зрівняли рахунок, скориставшись обрізкою Павлюка перед власним карним майданчиком та необачним виходом Ісенка з воріт – Яковеллі ефектно перекинув воротаря, 1:1. Ворскла огризнулася на 62-й кутовим з ударом Челядіна низом в правий кут метрів з десяти, однак м'яч по-зрадницьки пролетів у сантиметрах від каркасу воріт.

Потім стався розмін моментами: Ісенко врятував при виході Абнера сам на сам, за кілька секунд "містяни" забили з офсайду (гол не зарахували), а полтавці відповіли пострілом Власова повз дальню дев'ятку. Після цього Георгій Цецадзе провів серію замін, Львів остаточно притиснув Ворсклу, а на 75-й хвилині нарешті забив – це Борзенко замкнув навіс Ренана після сумбуру в штрафному, 2:1! Втім, навіть після цього "зелено-білі" могли відігратися зусиллями Козиренка – на щастя для львів'ян, Юрій метрів з десяти пробив повз ліву стійку.

Львів міг закрити гру в ендшпілі зустрічі, однак постріл Татаркова з лінії штрафного після зміщення з флангу поцілив у поперечину, а дальній удар Браткова пройшов повз правий кут. Покарання за марнотратство прилетіло на 89-й хвилині: розіграш кутового з подачею у штрафний завершився скидкою на Кравчука – Данило розстріляв ворота. На 90-й же полтавцям вирішив підіграти арбітр арбітр Юрій Іванов, який проігнорував гру рукою в штрафному після удару Богунова – Павлюк зіграв, немов Де Хеа. В компенсований же час Ворскла вийшла в контратаку 4-в-1, але в кінці Бугаєнко пробив повз праву стійку!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Львів набрав 24 очки і порівнявся з Олімпіком, залишаючись на одинадцятій позиції. Ворскла, маючи в активі 28 залікових балів, тримається на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці.

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