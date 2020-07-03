Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом

Ворскла привезла молодь на матч проти Львова, відібравши очки у фантастичному поєдинку 29-го туру УПЛ (2:2),

Ворскла готується до фіналу Кубка України, який пройде вже в середу, тож у файне місто Тернопіль на поєдинок проти Львова полтавці привезли молодіжний склад, середній вік якого склав 19 років – а у воротах взагалі стояв 16- річний Павло Ісенко. Не приїхав навіть головний тренер Юрій Максимов. Здавалося, що тепер Львів, як мінімум, перерве дев'ятиматчеву безвиграшну серію, а як максимум – повторить історію з матчу Сочі проти Ростова.

Ворскла підписала повноцінний контракт з легіонером, якого Сабо назвав "молодим Шевченком"

Втім, молодь "зелено-білих" шокувала "містян" вже на 8-й хвилині, розкатавши атаку з шикарним ударом Челядіна метрів з 20-ти під праву стійку – без шансів для Сарнавського, 1:0. "Господарі" огризнулися пострілом Богунова на 18-й хвилині (м'яч пройшов у метрі від каркасу воріт) та дальніми ударами Кравчука та Яковеллі в руки Ісенку на 20-х. Останній цікавий епізод першого тайму стався на 35-й хвилині, коли Альваро пробив з-за меж штрафного з рикошетом, але і тут Ісенко спіймав сферу. Ворскла кожного разу класно контратакувала, але довести справу до логічного завершення не вдавалося.

Другий тайм Львів почав переконливіше. На 48-й хвилині "містяни" створили перший гольовий момент – це Бопесу отримав передачу на лівий край штрафного й пробив з гострого кута повз ближню стійку. Ще за сім хвилин львів'яни зрівняли рахунок, скориставшись обрізкою Павлюка перед власним карним майданчиком та необачним виходом Ісенка з воріт – Яковеллі ефектно перекинув воротаря, 1:1. Ворскла огризнулася на 62-й кутовим з ударом Челядіна низом в правий кут метрів з десяти, однак м'яч по-зрадницьки пролетів у сантиметрах від каркасу воріт.

Потім стався розмін моментами: Ісенко врятував при виході Абнера сам на сам, за кілька секунд "містяни" забили з офсайду (гол не зарахували), а полтавці відповіли пострілом Власова повз дальню дев'ятку. Після цього Георгій Цецадзе провів серію замін, Львів остаточно притиснув Ворсклу, а на 75-й хвилині нарешті забив – це Борзенко замкнув навіс Ренана після сумбуру в штрафному, 2:1! Втім, навіть після цього "зелено-білі" могли відігратися зусиллями Козиренка – на щастя для львів'ян, Юрій метрів з десяти пробив повз ліву стійку.

Львів міг закрити гру в ендшпілі зустрічі, однак постріл Татаркова з лінії штрафного після зміщення з флангу поцілив у поперечину, а дальній удар Браткова пройшов повз правий кут. Покарання за марнотратство прилетіло на 89-й хвилині: розіграш кутового з подачею у штрафний завершився скидкою на Кравчука – Данило розстріляв ворота. На 90-й же полтавцям вирішив підіграти арбітр арбітр Юрій Іванов, який проігнорував гру рукою в штрафному після удару Богунова – Павлюк зіграв, немов Де Хеа. В компенсований же час Ворскла вийшла в контратаку 4-в-1, але в кінці Бугаєнко пробив повз праву стійку!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Львів набрав 24 очки і порівнявся з Олімпіком, залишаючись на одинадцятій позиції. Ворскла, маючи в активі 28 залікових балів, тримається на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці.

"Лобановський запросив мене додому": чому Павлов покинув Динамо, воював з арбітрами і викурював по 3 пачки цигарок